СБУ предотвратила теракт в центре Ровно: задержан агент РФ

Планировали взрыв в час пик

По данным следствия, мужчина спрятал бомбу в мусорном баке рядом с административным зданием, после чего сообщил об этом российскому куратору через мессенджер. В дальнейшем взрыв планировали активировать дистанционно в часы наибольшего скопления людей.

Таким образом российская сторона рассчитывала нанести максимальный ущерб среди гражданских и дестабилизировать ситуацию в приграничном регионе.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого, когда он пытался покинуть место предполагаемого теракта. Взрывное устройство при этом изъяли и обезвредили.

Как агент выполнял задания

Следствие считает, что задержанный был завербован российскими спецслужбами через Telegram-каналы, где искал возможность быстрого заработка. Мужчина работал курьером местной службы доставки и использовал эту деятельность для сбора информации.

Передвигаясь по Ровно на мопеде, он фотографировал территории и парковки возле государственных объектов, выбирая место для будущего взрыва. Полученные материалы отправлял российскому куратору.

Позже агент получил координаты тайника и забрал оттуда самодельное взрывное устройство дистанционного действия. Во время обыска у него обнаружили телефон с фотографиями объектов и перепиской с российским спецслужбистом.

Что грозит задержанному

Мужчине сообщили о подозрении по статьям о покушении на совершение террористического акта. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий как государственной измены. Операцию проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.