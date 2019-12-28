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СБУ закрыла почти 300 нелегальных заправок, из-за которых бюджет потерял миллиарды

Новости » Общество     28.12.2019 - 17:16
СБУ закрыла почти 300 нелегальных заправок, из-за которых бюджет потерял миллиарды
Фото (ssu.gov.ua)

Убытки бюджету за два года превысила 10 млрд гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов во всех регионах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что сотрудники СБУ в пределах более 20 уголовных производств прекратили деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов во всех регионах Украины. Комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства, их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 млрд гривен.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ужесточил контроль над оборотом спирта и автомобильного топлива. Согласно новым правилам, все продавцы топлива и спирта должны пройти обязательную регистрацию, также должны быть созданы электронная база данных таких субъектов и реестр плательщиков акциза на топливо и спирт.

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