СБУ закрыла почти 300 нелегальных заправок, из-за которых бюджет потерял миллиарды

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Убытки бюджету за два года превысила 10 млрд гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов во всех регионах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что сотрудники СБУ в пределах более 20 уголовных производств прекратили деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов во всех регионах Украины. Комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства, их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 млрд гривен.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ужесточил контроль над оборотом спирта и автомобильного топлива. Согласно новым правилам, все продавцы топлива и спирта должны пройти обязательную регистрацию, также должны быть созданы электронная база данных таких субъектов и реестр плательщиков акциза на топливо и спирт.