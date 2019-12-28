СБУ закрила майже 300 нелегальних заправок, через які бюджет втратив мільярди

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Збитки бюджету за два роки перевищила 10 млрд гривень

Служба безпеки України (СБУ) викрила діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що співробітники СБУ в межах більше 20 кримінальних проваджень припинили діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах України. Комплекси функціонували з порушенням вимог чинного законодавства, їх діяльність становила підвищену небезпеку для оточуючих і приводила до масштабного недоотримання коштів місцевими бюджетами, повідомляє прес-служба відомства.

За попередніми оцінками експертів, тільки за два роки сума несплачених державі податків перевищила 10 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України посилив контроль над оборотом спирту і автомобільного палива. Згідно з новими правилами, всі продавці палива і спирту повинні пройти обов'язкову реєстрацію, також повинні бути створені електронна база даних таких суб'єктів і реєстр платників акцизу на паливо і спирт.