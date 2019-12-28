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СБУ закрила майже 300 нелегальних заправок, через які бюджет втратив мільярди

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 17:16
СБУ закрила майже 300 нелегальних заправок, через які бюджет втратив мільярди
Фото (ssu.gov.ua)

Збитки бюджету за два роки перевищила 10 млрд гривень

Служба безпеки України (СБУ) викрила діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що співробітники СБУ в межах більше 20 кримінальних проваджень припинили діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах України. Комплекси функціонували з порушенням вимог чинного законодавства, їх діяльність становила підвищену небезпеку для оточуючих і приводила до масштабного недоотримання коштів місцевими бюджетами, повідомляє прес-служба відомства.

За попередніми оцінками експертів, тільки за два роки сума несплачених державі податків перевищила 10 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України посилив контроль над оборотом спирту і автомобільного палива. Згідно з новими правилами, всі продавці палива і спирту повинні пройти обов'язкову реєстрацію, також повинні бути створені електронна база даних таких суб'єктів і реєстр платників акцизу на паливо і спирт.

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