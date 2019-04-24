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В Украине ужесточили контроль над оборотом спирта и топлива

Новости » Экономика    24.04.2019 - 15:37
В Украине ужесточили контроль над оборотом спирта и топлива
Иллюстративное фото (УНИАН)

Кабмин обязал продавцов спирта и топлива пройти обязательную регистрацию

Кабинет министров Украины ужесточил контроль над оборотом спирта и автомобильного топлива. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, ужесточение контроля над оборотом этих товаров прописано в Налоговом кодексе, однако сам механизм должен прописать Кабинет министров. Согласно новым правилам, все продавцы топлива и спирта должны пройти обязательную регистрацию, также должны быть созданы электронная база данных таких субъектов и реестр плательщиков акциза на топливо и спирт.

Нововведения призваны урегулировать отношения на рынках топлива и спирта, которые имеют значительную теневую составляющую. Предполагается, что данная инициатива позволит убрать нелегальные заправки. Однако пока не ясно, как это скажется на цене бензина и дизельного топлива.  

Фото: постановление Кабмина

Напомним, накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил полностью отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку Россия использует торговлю для политического давления. До этого российский премьер Дмитрий Медведев объявил о запрете на экспорт нефтепродуктов в Украину с 1 июня.

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