В Украине ужесточили контроль над оборотом спирта и топлива

Иллюстративное фото (УНИАН)

Кабмин обязал продавцов спирта и топлива пройти обязательную регистрацию

Кабинет министров Украины ужесточил контроль над оборотом спирта и автомобильного топлива. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, ужесточение контроля над оборотом этих товаров прописано в Налоговом кодексе, однако сам механизм должен прописать Кабинет министров. Согласно новым правилам, все продавцы топлива и спирта должны пройти обязательную регистрацию, также должны быть созданы электронная база данных таких субъектов и реестр плательщиков акциза на топливо и спирт.

Нововведения призваны урегулировать отношения на рынках топлива и спирта, которые имеют значительную теневую составляющую. Предполагается, что данная инициатива позволит убрать нелегальные заправки. Однако пока не ясно, как это скажется на цене бензина и дизельного топлива.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил полностью отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку Россия использует торговлю для политического давления. До этого российский премьер Дмитрий Медведев объявил о запрете на экспорт нефтепродуктов в Украину с 1 июня.