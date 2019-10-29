СБУ на Закарпатье пресекла попытку ввоза комплектующих к военной технике

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Закарпатье попытку незаконного ввоза в Украину комплектующих к военной технике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, мужчина пытался провезти через государственную границу комплектующие к вертолету, которые подлежат обязательному государственному контролю.

"Во время таможенного досмотра на пункте пропуска "Тиса" в автомобиле закарпатца правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету. В технологических полостях он пытался переместить через государственную границу шесть алюминиевых закрылок и контрольно-проверочную аппаратуру к военному вертолету МИ-24. Обнаруженные запчасти изъяты и переданы на экспертизу", - говорится в сообщении.

СБУ открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Заказчики и цена сделки устанавливаются.

Фото: изъятые комплектующие (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в Луганской области СБУ задержала артиллериста "ЛНР", который скрывался на подконтрольной Украине территории у родственников. Мужчина воевал против украинской армии, а затем разочаровался размером зарплаты и покинул ряды боевиков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ заблокировала один из каналов финансирования "ДНР". Злоумышленники продавали промышленную продукцию в Украине, а платили налоги боевикам.