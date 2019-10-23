СБУ заблокировала один из каналов финансирования "ДНР"

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Злоумышленники продавали промышленную продукцию в Украине и платили налоги в "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли многомиллионную схему финансирования террористов так называемой "ДНР" путем незаконной продажи промышленной продукции с временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, представители украинской коммерческой структуры зарегистрировали в Киеве фирму. Такую же, "зеркальную", фирму они зарегистрировали во временно оккупированном Донецке. На мощностях предприятия, которые находятся на территории ОРДЛО, изготавливали части и детали горно-шахтного оборудования.

"Через временно неподконтрольную участок украинско-российской границы горное оборудование перевозили в РФ, а оттуда по поддельным документам перемещали в Украину. В одном из цехов на Днепропетровщине из комплектующих с измененной маркировкой собирали оборудование для реализации украинским предприятиям", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение 2018-2019 годов фигуранты дела незаконно реализовали продукции на сумму почти 30 миллионов гривен.

"Часть полученных средств злоумышленники через свой филиал, расположенный в временно оккупированном Донецке, направляли на уплату налогов так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах и на складах предприятия в Киевской и Днепропетровской областях найдено горное оборудование, компьютерную технику, документы и другие доказательства незаконных действий.

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Фото: изъятое оборудование (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители заблокировали незаконный канал поставки оружия на территорию Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила поставки военной продукции из "ЛНР" в Россию. Завод с "ЛНР" поставляет России запчасти для авиационной техники.