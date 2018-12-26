СБУ задержала жителя Николаева за продажу пластида

Фото: обнаружен "товар" (facebook.com/SecurSerUkraine)

Его задержали во время попытки продажи пластида на 200 тыс. гривен

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины предупредили сбыт мощного взрывчатого вещества пластид. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Facebook.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что житель города наладил канал поставки через знакомых, в частности из района проведения Операции объединенных сил взрывчатки и средств поражения для последующего сбыта в регионе представителям криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задокументировали факт продажи злоумышленником одного килограмма взрывчатого вещества.

Правоохранители задержали "торговца" на рабочем месте во время попытки продажи 4 кг пластида по 200 тыс. гривен.

В настоящее время в рамках открытого ранее по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия для установления всех лиц причастных к сбыту средств поражения.

Фото: обнаружено взрывчатое вещество (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали незаконный вывоз из Украины товаров военного назначения.

РБК-Украина сообщало, что в прифронтовом Новотроицком (Донецкая область), во время проверки заброшенных домов, правоохранители обнаружили в подвале арсенал боеприпасов.