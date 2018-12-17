СБУ блокировала незаконный вывоз из Украины товаров военного назначения

Фото: изъятое в ходе обысков (facebook.com/SecurSerUkraine)

По данному факту открыто уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали незаконный вывоз из Украины товаров военного назначения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ в Facebook.

Как отмечается, правоохранители блокировали в Запорожье незаконную контрабанду товаров военного назначения, которые подлежат обязательному государственному экспортному контролю.

Сообщается, что группа злоумышленников получала заказы от представителей одной из стран Восточной Азии на поставку комплектующих к бронетехнике и военно-транспортной авиации. Очередной заказ они планировали переправить через одну из международных курьерских служб доставки. Сотрудники СБУ в ходе спецоперации изъяли 72 единицы авиационных комплектующих, которые злоумышленники планировали отправить.

Кроме того, в ходе обысков обнаружили более 120 единиц радиоэлектронных компонентов и комплектующих к бронетехнике, которые злоумышленники планировали продать.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"По заключению экспертов изъятая продукция экспортируется исключительно на основании соответствующих разрешительных документов, которые выдает Государственная служба экспортного контроля Украины. Осуществление нелегальных поставок товаров могло создать почву для обвинений нашей страны в несоблюдении международных режимов нераспространения товаров военного назначения и двойного использования, а также дискредитации национальной системы экспортного контроля страны", - сообщила в СБУ.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция пресекла деятельность преступной группировки, которая в течение последних трех лет обеспечивала функционирование международного канала торговли людьми с Украины.