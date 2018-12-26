ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

СБУ затримала жителя Миколаєва за продаж пластиду

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 20:01
СБУ затримала жителя Миколаєва за продаж пластиду
Фото: виявлений "товар" (facebook.com/SecurSerUkraine)

Його затримали під час спроби продажу пластиду на 200 тис. гривень

У Миколаєві співробітники Служби безпеки України попередили збут потужної вибухової речовини пластид. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СБУ у Facebook

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що житель міста налагодив канал постачання через знайомих, зокрема із району проведення Операції об’єднаних сил вибухівки та засобів ураження для подальшого збуту у регіоні представникам кримінальних кіл.

Співробітники СБУ задокументували факт продажу зловмисником одного кілограма вибухової речовини.

Правоохоронці затримали "торгівця" на робочому місці під час спроби продажу 4 кг пластиду за 200 тис. гривень.

Наразі у межах відкритого раніше за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають першочергові слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх осіб причетних до збуту засобів ураження.

Фото: виявлена вибухова речовина (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували незаконне вивезення з України товарів військового призначення

РБК-Україна повідомляло, що у прифронтовому Новотроїцькому (Донецька область), під час перевірки покинутих будинків, правоохоронці виявили у підвалі арсенал боєприпасів

СБУ заблокувала доступ до понад 300 інтернет-ресурсів СБУ заявила про затримання агентів військової розвідки РФ
Новини України Служба безпеки Україниоружие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся