СБУ затримала жителя Миколаєва за продаж пластиду

Фото: виявлений "товар" (facebook.com/SecurSerUkraine)

Його затримали під час спроби продажу пластиду на 200 тис. гривень

У Миколаєві співробітники Служби безпеки України попередили збут потужної вибухової речовини пластид. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СБУ у Facebook.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що житель міста налагодив канал постачання через знайомих, зокрема із району проведення Операції об’єднаних сил вибухівки та засобів ураження для подальшого збуту у регіоні представникам кримінальних кіл.

Співробітники СБУ задокументували факт продажу зловмисником одного кілограма вибухової речовини.

Правоохоронці затримали "торгівця" на робочому місці під час спроби продажу 4 кг пластиду за 200 тис. гривень.

Наразі у межах відкритого раніше за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають першочергові слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх осіб причетних до збуту засобів ураження.

Фото: виявлена вибухова речовина (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували незаконне вивезення з України товарів військового призначення.

РБК-Україна повідомляло, що у прифронтовому Новотроїцькому (Донецька область), під час перевірки покинутих будинків, правоохоронці виявили у підвалі арсенал боєприпасів.