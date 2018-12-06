НАБУ затримала на хабарі суддю районного суду Маріуполя

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суддя вимагав хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили на отриманні хабара суддю одного з районних судів Маріуполя та його помічницю. Про це повідомляє РБК -Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.

Як зазначається, посадовці вимагали від місцевого жителя 15 тис. гривень хабара за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання останнього "траншу" неправомірної вигоди. Раніше було задокументовано отримання першої частини хабара у розмірі 10 тис. гривень.

У межах відкритого за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) Кримінального Кодексу України кримінального провадження вирішується питання про оголошення судді та його помічниці про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх епізодів протиправної діяльності зловмисників.

Фото: затримання судді (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі начальника структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українці найчастіше стикаються з корупцією у сфері вищої освіти. Крім того, високий рівень корупції у сфері отримання різних дозволів в органах влади, у сервісних центрах МВС,, в отриманні медичних послуг, у судовій системі, у влаштуванні на роботу до державних установ, у національній поліції.