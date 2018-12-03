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СБУ задержала на взятке чиновника ГИС в Николаевской области

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 15:26
СБУ задержала на взятке чиновника ГИС в Николаевской области
Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)

Чиновник требовал взятки за содействие в "закрытии дела" в отношении долговых обязательств

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке руководителя райотдела Государственной исполнительной службы (ГИС) в Николаевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, чиновник требовал деньги от фигурантов исполнительных производств за содействие в "закрытии дела" в отношении долговых обязательств. Правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства чиновником взяток на сумму свыше 30 тыс. гривен.

"Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте во время получения очередной суммы взятки. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове во время получения взятки задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Харьков-аэропорт".

Также сообщалось, что врио директора департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской областной государственной администрации (ОГА) приговорили к 6 годам тюрьмы за получение 1, 45 млн гривен взятки.

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