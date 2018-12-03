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СБУ затримала на хабарі чиновника ДВС у Миколаївській області

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 15:26
СБУ затримала на хабарі чиновника ДВС у Миколаївській області
Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)

Посадовець вимагав хабарі за сприяння у "закритті справ" щодо боргових зобов’язань

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі керівника райвідділу Державної виконавчої служби (ДВС) у Миколаївській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, посадовець вимагав гроші від фігурантів виконавчих проваджень за сприяння у "закритті справ" щодо боргових зобов’язань. Правоохоронці задокументували декілька фактів вимагання чиновником хабарів на суму понад 30 тис. гривень.

"Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання чергової суми хабара. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

За вказаними фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові під час отримання хабара затримали головного державного інспектора митного посту "Харків-аеропорт".

Також повідомлялося, що т.в.о. директора департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) засудили до 6 років вязниці за отримання 1, 45 млн гривень хабаря

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