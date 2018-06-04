В России суд арестовал украинца по подозрению в "контрабанде запчастей военной техники"

Украинца арестовали до 31 июля 2018 года

Лефортовский суд Москвы (Россия) принял решение об аресте гражданина Украины Андрея Гашенко, якобы подозреваемого по делу о так называемом "покушении на контрабанду запчастей для военной техники". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-секретаря суда Екатерины Красновой.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гашенко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 31 июля 2018 года", - заявила представитель суда.

По ее словам, Гашенко подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов").

Напомним, вчера сообщалось, что в России задержали украинца за "контрабанду в Украину запчастей к военной технике". Адвокат задержанного Игорь Чудовский сообщил, что украинец был задержан не во время прохождения границы, "хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе".