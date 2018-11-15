СБУ затримала учасників банди, причетних до розбійних нападів на комерційні структури

Фото: вилучене посвідчення співробітника поліції (ssu.gov.ua)

Зловмисники обстрілювали з гранатометів об’єкти комерційної нерухомості та підпалювали авто бізнесменів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали учасників організованого угруповання, які причетних до низки розбійних нападів на комерційні структури та торгівлі зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що група зловмисників отримувала "завдання" від замовників для залякування бізнес-конкурентів у Києві та області.

"Співробітники СБУ задокументували, що учасники угруповання протягом 2018 року здійснили постріли з гранатометів по об’єктам комерційної нерухомості, зокрема ПрАТ ХК "Київміськбуд", та підпал елітних авто бізнесменів", - йдеться в повідомленні.

Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що лідером угруповання є громадянин РФ, та задокументували продаж ним клієнтам десяти гранатометів РПГ-26 і сім РПГ-22.

Повідомляється, що організатора нелегального бізнесу затримали у Києві під час передачі частини грошей за реалізацію військових засобів ураження. Під час санкціонованих слідчих дій в організатора угруповання правоохоронці виявили гроші, отримані від продажу зброї, набоїв, глушників, майже десяти кілограмів марихуани та посвідчення співробітника поліції, видане на іншу особу.

Під час обшуків у інших учасників угруповання співробітники СБУ вилучили схеми "підходу" до необхідних об’єктів, зброю та валюту.

За оперативною інформацією, засоби ураження передавалися зловмисникам із району проведення ООС військовослужбовцем ЗСУ. Клієнти отримували "товар" через так звані "закладки" облаштовані у лісосмугах у Запорізькій області.

Фото: обшуки у зловмисників (ssu.gov.ua)

Організатору та активним учасникам угруповання Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчі дії в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 і ст. 257 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, у Херсонській області правоохоронці затримали контрактника однієї з військових частин Збройних сил України, який незаконно продавав набої та вибухівку.

Крім того, правоохоронці заблокували у Сумській області контрабанду товарів на територію України з Росії та в зворотному напрямку.