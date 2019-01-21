СБУ задержала таможенника на взятках при ввозе "евроблях"

Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Таможенник помогал легализовать иностранные авто на территории Украины сроком на год

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на систематических взятках главного инспектора одного из таможенных постов Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от водителей транспортных средств на иностранной регистрации. За полученную неправомерную выгоду он вносил в автоматизированную систему таможенного оформления недостоверные сведения о якобы пересечение государственной границы импортным автомобилем.

Такая схема позволяла легализовать иностранное авто на территории Украины сроком на год. Свои услуги злоумышленник оценивал в 100 долларов за каждую фиктивную "отметку" о пересечении госграницы.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям. Мероприятия по изобличению злоумышленника проводились совместно с прокуратурой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Хмельницкой области мужчину, который пытался дать взятку полицейскому, приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, СБУ и департамент собственной безопасности Нацполіції разоблачили на взятке двух работников Главного управления Нацполиции в Винницкой области.