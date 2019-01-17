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В Хмельницкой области мужчину приговорили к 5 годам за попытку дать взятку полицейскому

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 18:50
В Хмельницкой области мужчину приговорили к 5 годам за попытку дать взятку полицейскому
Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

Мужчина предлагал полицейскому 5 тыс. гривен

В Хмельницкой области мужчину, который пытался дать взятку полицейскому, приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Как отмечается, мужчину задержали 16 февраля 2018 года во время предоставления неправомерной выгоды полицейскому.

Пытаясь избежать уголовной ответственности за осуществление деятельности, связанной с незаконным занятием игорным бизнесом, возврат изъятой компьютерной техники и закрытия уголовного производства, гражданин предложил взятку следователю Изяславского отделение ГУНП в Хмельницкой области.

О таком предложении полицейский сообщил своему руководству и сотрудникам Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Во время дачи взятки, гражданин, который таким образом пытался избежать ответственности, был разоблачен, а деньги в сумме 5 тыс. гривен изъяты.

Судом мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины и назначено ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила на взятке главного специалиста отдела контроля за использованием и охраны земель Главного управления Держгеокадастру в Днепропетровской области.

РБК-Украина писало, что СБУ задержала на взятке старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из горотделов полиции в Черниговской области.

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