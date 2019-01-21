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СБУ затримала митника на хабарах при ввезенні "євроблях"

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 19:45
СБУ затримала митника на хабарах при ввезенні "євроблях"
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Митник допомагав легалізувати іноземні авто на території України терміном на рік

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на систематичних хабарах головного інспектора одного з митних постів в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від водіїв транспортних засобів на іноземній реєстрації. За одержану неправомірну вигоду він вносив до автоматизованої системи митного оформлення недостовірні відомості про нібито перетин державного кордону імпортним автомобілем.

Така схема дозволяла легалізувати іноземне авто на території України терміном на рік. Свої послуги зловмисник оцінював у 100 доларів за кожну фіктивну "відмітку" про перетин держкордону.

Фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних дій. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з прокуратурою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Хмельницькій області чоловіка, який намагався дати хабара поліцейському, засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ та департамент власної безпеки Нацполіції викрили на хабарах двох працівників Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

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