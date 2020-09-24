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СБУ задержала собственного сотрудника за вымагательство взятки в 30 тыс. долларов

Автор: РБК-Украина

СБУ задержала собственного сотрудника главного управления в Донецкой и Луганской областях за вымагательство взятки. Он просил деньги за изменение возможного наказания иностранцу.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

Сотрудник СБУ требовал у иностранца, против которого было возбуждено уголовное производство, 30 тысяч долларов за изменение квалификации дела, а также за содействие в заключении договора о признании вины и возвращении изъятого имущества.

Оперативники управления внутренней безопасности СБУ задержали сотрудника в его квартире в Краматорске, уведомили о подозрении и провели обыск в помещении.

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Ведется расследование по ч.4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом в особо большом размере или лицом, занимающим особо ответственное положение).

Ранее СБУ обнаружила тайник со снарядами в Луганской области.

Также Служба безопасности сообщала, что не допустила в Украину 41 человека, которые связаны с экстремистскими организациями в августе и сентябре.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила руководителя НАН Украины на взятке в 200 тысяч долларов.

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