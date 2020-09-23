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В Луганской области СБУ обнаружила тайник со снарядами

Луганская область, Среда 23 сентября 2020 18:52
В Луганской области СБУ обнаружила тайник со снарядами
Фото: найденные снаряды (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Старобельском районе Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с артиллерийскими снарядами. Их незаконно вывезли с мест ведения боевых действий в Новоайдарском районе в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, тайник был оборудован на окраине села Терновое на небольшой глубине в непосредственной близости от жилых домов. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом 136 килограммов тротила.

Фото: найденные снаряды (ssu.gov.ua)

По предварительным данным, тротил злоумышленники планировали реализовать местным криминальным кругам. Изъятые снаряды обезврежены.

Напомним, на территории заброшенного детского лагеря в зоне проведения операции Объединенных сил обнаружили схрон арсенала оружия.

Также ранее сообщалось, что схрон с боеприпасами и средствами поражения армейского образца обнаружили в Херсонской области.

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Новости Украины Общество тайникснаряд
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