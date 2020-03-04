СБУ задержала руководителя агентурной сети Генштаба ВС России

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Бывший военный ВСУ с сообщниками собирал разведданные о военных объектах на Волыни

Служба безопасности Украины задержала во время пересечения границы с Россией руководителя агентурной сети Генштаба Вооруженных сил России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пре6сс-службу СБУ.

Сообщается, что задержанный украинец ранее был военнослужащим ВСУ. Он был завербован при выезде на оккупированную территорию Луганской области. К незаконной деятельности мужчина привлек еще троих пророссийски настроенных жителей Волыни, которые собирали разведданные о военных объектах ВСУ в регионе.

"Они имели возможность собирать актуальные сведения по обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию в отношении участников АТО/ООС на востоке Украины", - сообщили в СБУ.

Спецслужбы отметили, что участники агентурной сети придерживались повышенных мер конспирации. По месту жительства членов сети были проведены обыски.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным подозрения по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а также избрании меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Одессе и Запорожье СБУ задержала пророссийских пропагандистов. Злоумышленники регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях деструктивные материалы.

Также сообщалось, что в Донецкой и Сумской области СБУ разоблачила двух пророссийских пропагандисток. В их публикациях содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.