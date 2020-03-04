ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ затримала керівника агентурної мережі Генштабу ЗС Росії

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 15:16
СБУ затримала керівника агентурної мережі Генштабу ЗС Росії
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Колишній військовий ВСУ з спільниками збирав розвіддані про військових об'єктах на Волині

Служба безпеки України затримала під час перетину кордону з Росією керівника агентурної мережі Генштабу Збройних сил Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пре6сс-службу СБУ.

Повідомляється, що затриманий українець раніше був військовослужбовцям ЗСУ. Він був завербований при виїзді на окуповану територію Луганської області. До незаконної діяльності чоловік залучив ще трьох проросійськи налаштованих мешканців Волині, які збирали розвіддані про військових об'єктах ВСУ в регіоні.

"Вони мали можливість збирати актуальні відомості щодо обороноздатності і бойової готовності військових об'єктів, місць дислокації військової техніки, їх кількісних та якісних характеристик, розташування складів ракетно-артилерійського озброєння. Спільники також передавали інформацію щодо учасників АТО/ООС на сході України", - повідомили в СБУ.

Спецслужби відзначили, що учасники агентурної мережі дотримувалися підвищених заходів конспірації. За місцем проживання членів мережі були проведені обшуки.

На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманим підозри по 1 ч. ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Одесі та Запоріжжі СБУ затримала проросійських пропагандистів. Зловмисники регулярно розміщували на персональних сторінках в заборонених російських соцмережах деструктивні матеріали.

Також повідомлялося, що в Донецькій і Сумській області СБУ викрила двох проросійських пропагандисток. В їх публікаціях містилися заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни.

У Рівненської області СБУ викрила священника на торгівлі зброєю СБУ викрила ввезення в Україну партії кокаїну на 90 млн гривень
Новини України Служба безпеки УкраїнишпионВолынь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся