СБУ задержала российского шпиона и четырех корректировщиков артиллерии

Служба безопасности задержала российского агента, который представился иностранным журналистом. Кроме того, задержаны четыре корректировщика огня вражеской артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Шпион Кремля был задержан в Киеве. Он представился иностранным журналистом, однако не смог это подтвердить. В его телефоне обнаружили фото украинских позиций.

В Харьковской области был задержаны четыре корректировщика огня вражеской артиллерии.

"Продолжается дальнейшее обнаружение вражеских агентов, ставящих люминесцентные отметины в разных регионах страны. Установлено, что агентура Кремля пользуется программой в смартфонах "Premise". Такие факты подтверждены в Стрые и других городах. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц просьба проверять их мобильные телефоны и сообщать об этом силовым структурам", - говорится в сообщении.