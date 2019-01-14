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СБУ задержала пятерых "телефонных террористов" в Одесской области

Новости » Общество    14.01.2019 - 20:45
СБУ задержала пятерых "телефонных террористов" в Одесской области
Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)

Четыре сообщения были о ложном минировании

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили пятерых злоумышленников, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, накануне Нового года правоохранители задержали одессита, который из хулиганских побуждений сообщил о минировании железнодорожного вокзала и одной из городских автостанций. После тщательного обследования указанных объектов и прилегающей территории взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Также на праздники правоохранители задержали в областном центре еще двух "телефонных террористов". Один из задержанных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после неудачной попытки пройти фейс-контроль в ночной клуб, сообщил о его минировании. 

Аналогичная ситуация произошла в Овидиопольском районе области. Во время празднования в компании молодых людей один из мужчин решил развлечься, и, незаметно воспользовавшись телефоном друга, сообщил о минировании станции киевского метрополитена.

Еще одного "анонима", который действовал по похожей схеме и сообщил с чужого телефонного номера о заложенной в одном из магазинов города взрывчатке, разыскивают правоохранители в Белгород-Днестровском.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Четырем задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, правоохранители Одессы задержали мужчину, который 24 декабря сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала Одессы.

Ранее правоохранители установили личность анонима, который предоставил неправдивую информацию о заминировании вокзала во Львове.

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