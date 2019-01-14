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СБУ затримала п'ятьох "телефонних терористів" у Одеській області

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 20:45
СБУ затримала п'ятьох "телефонних терористів" у Одеській області
Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Чотири повідомлення були про неправдиве мінування

У Одеській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили п`ятьох зловмисників, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як зазначається, напередодні Нового року правоохоронці затримали одесита, який із хуліганських мотивів повідомив про мінування залізничного вокзалу та однієї із міських автостанцій. Після ретельного обстеження вказаних об`єктів та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин виявлено не було.

Також на свята правоохоронці затримали в обласному центрі ще двох "телефонних терористів". Один із затриманих, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, після невдалої спроби пройти фейс-контроль до нічного клубу повідомив про його мінування.

Аналогічна ситуація сталася в Овідіопольському районі області. Під час святкування у компанії молодих людей один із чоловіків вирішив розважитися, і, непомітно скориставшись телефоном друга, повідомив про мінування станції київського метрополітену.

Ще одного "аноніма", який діяв за схожою схемою і повідомив із чужого телефонного номера про закладену в одному із магазинів міста вибухівку, розшукують правоохоронці у Білгород-Дністровському.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Чотирьом затриманим зловмисникам оголошено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років. 

Нагадаємо, правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який 24 грудня повідомив про мінування автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу Одеси. 

Раніше правоохоронці встановили особу аноніма, який надав неправдиву інформацію про замінування вокзалу у Львові.

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