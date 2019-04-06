СБУ задержала пророссийского интернет-агитатора

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили антиукраинского Интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины.

Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР". Публикации агитатор получал из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в доме агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность) Уголовного кодекса Украины фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что накануне выборов в Украине в соцсетях активизировались спецслужбы Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что Александрийский районный суд Кировоградской области приговорил к 4,5 годам лишения свободы антиукраинского интернет-агитатора.