СБУ задержала причастных к подрыву мостов боевиков "ЛНР"

Фото: оружие из схронов "группы Бергмана" (ssu.gov.ua)

Боевики "группы Бергмана" подорвали несколько мостов в 2014

Служба безопасности Украины задержала двух боевиков самопровозглашенной "Луганской народной республики", причастных к подрыву мостов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что задержаны участники группы террориста Валерия Бергмана с позывным "Немец", которая причастна к ряду диверсионных актов. По данным следствия, в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте 1,2 тонны аммонита, который использовали для подрыва мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, а также в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области. Еще два моста в Лисичанске были заминированы.

Также сообщается, что самого Бергмана задержали еще в сентябре 2019 года. С октября 2019 по апрель 2020 СБУ выявила несколько схронов группы Бергмана с самодельными бомбами, гранатами, тротилом, минами и другим оружием.

Обоим задержанным боевикам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вербовщиком задержанного за государственную измену генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова мог быть фигурант расследования о катастрофе МН17 на Донбассе.