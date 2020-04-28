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СБУ затримала причетних до підриву мостів бойовиків "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події     28.04.2020 - 13:35
СБУ затримала причетних до підриву мостів бойовиків "ЛНР"
Фото: зброя з схронів "групи Бергмана" (ssu.gov.ua)

Бойовики "групи Бергмана" підірвали кілька мостів у 2014

Служба безпеки України затримала двох бойовиків самопроголошеної "Луганської народної республіки", причетних до підриву мостів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що затримано учасників групи терориста Валерія Бергмана з позивним "Німець", яка причетна до низки диверсійних актів. За даними слідства, в 2014 році група "Німця" захопила на шахті 1,2 тонни амоніта, який використовували для підриву мостів в районі населених пунктів Закотне і Сіверськ Донецької області, а також в містах Лисичанськ і Рубіжне Луганської області. Ще два мости у Лисичанську були заміновані.

Також повідомляється, що самого Бергмана затримали ще у вересні 2019 року. З жовтня 2019 року по квітень 2020 СБУ виявила кілька схронів групи Бергмана з саморобними бомбами, гранатами, тротилом, мінами і іншою зброєю.

Обом затриманим бойовикам повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вербувальником затриманого за державну зраду генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова міг бути фігурант розслідування про катастрофу МН17 на Донбасі.

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