СБУ задержала предателя, который "сдал" оккупанту под обстрел аэродром в Луцке

Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сдал" российским оккупантам под обстрел Луцкий военный аэродром. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, предатель передавал вражеским спецслужбам информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личных данных военнослужащих аэродрома.

Так, в течение 24-28 февраля он постоянно "сливал" информацию о результатах вторжения российских войск на Волынь.

В результате чего аэропорт был обстрелян из ракет, что привело к тотальному разрушению его инфраструктуры. После этого предатель доложил о результате удара в РФ.

Руководству кафиров уже сообщено о подозрении по ст. 111 УКУ (государственная измена). Пока он под стражей и ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, недавно сотрудники СБУ задержали предателя, причастного к обстрелу телебашни в Киеве.

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