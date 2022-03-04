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СБУ затримала зрадника, який "здав" окупанту під обстріл аеродром в Луцьку

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Луцьк, П'ятниця 04 березня 2022 17:59
СБУ затримала зрадника, який "здав" окупанту під обстріл аеродром в Луцьку Фото: СБУ затримала зрадника, який "здав" окупанту під обстріл аеродром в Луцьку (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України затримала зрадника, який "здав" російським окупантам під обстріл Луцький військовий аеродром. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи та кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.

Так, протягом 24-28 лютого він постійно "зливав" інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.

Внаслідок чого аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури. Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.

Посібнику окупантів вже повідомлено про підозру за ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі він під вартою і йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно Співробітники СБУ затримали зрадника, який причетний до обстрілу телевежу у Києві.

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