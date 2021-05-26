СБУ задержала офицера Нацгвардии за торговлю оружием

По информации спецслужбы, начальник вооружения одной из частей Нацгвардии переделал стартовые пистолеты под стрельбу травматическими патронами. Мастерскую офицер устроил в подсобном помещении своего дома.

По версии следствия, военнослужащий подыскивал клиентов на оружие и боеприпасы через личные связи и в криминальных кругах. Его задержали при попытке сбыть возле одного из торгово-развлекательного центра Черкасс три пистолета и комплекта патронов к ним.

В ходе обыска у него дома и в автомобиле изъято:

4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;

почти 200 боевых патронов различного калибра;

специальное оборудование для переделки пистолетов.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: задержание сотрудника Нацгвардии (ssu.gov.ua)