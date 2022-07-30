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СБУ задержала мошенника, который помог 20 призывникам бежать за границу

Фото: СБУ разоблачила еще одну незаконного выезда призывников за границу (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила мошенника, который помог 20 мужчинам призывного возраста выехать из Украины. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысячи долларов с человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Незаконную схему выезда призывников организовал киевлянин. Он предоставлял своим "клиентам" пакет поддельных документов, в которых было письмо, якобы подтверждало обучение в зарубежных вузах.

Его "услугами" воспользовались почти два десятка мужчин. Сейчас их личности установлены, в отношении них будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.

СБУ задокументировала факт получения аванса в размере 1,5 тысячи долларов. Мошенника задержали в Киеве во время передачи документов. Во время обыска в его квартире обнаружили фальшивые документы, компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами.

Мошеннику объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Фото: в Киеве задержали мошенника, который помог вывезти за границу 20 призывников (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, что СБУ разоблачила схему легализации российских диверсантов в Украине.

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Служба безопасности УкраиныКиевмошенническая схемавыезд за границу