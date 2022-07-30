СБУ задержала мошенника, который помог 20 призывникам бежать за границу

Незаконную схему выезда призывников организовал киевлянин. Он предоставлял своим "клиентам" пакет поддельных документов, в которых было письмо, якобы подтверждало обучение в зарубежных вузах.

Его "услугами" воспользовались почти два десятка мужчин. Сейчас их личности установлены, в отношении них будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.

СБУ задокументировала факт получения аванса в размере 1,5 тысячи долларов. Мошенника задержали в Киеве во время передачи документов. Во время обыска в его квартире обнаружили фальшивые документы, компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами.

Мошеннику объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Фото: в Киеве задержали мошенника, который помог вывезти за границу 20 призывников (facebook.com/SecurSerUkraine)