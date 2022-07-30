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СБУ затримала шахрая, який допоміг 20 призовникам втекти за кордон

Фото: СБУ викрила ще одну незаконного виїзду призовників за кордон (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки викрила шахрая, який допоміг 20 чоловікам призовного віку виїхати з України. За свої "послуги" він вимагав 3,5 тисячі доларів з особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Незаконну схему з виїзду призовників організував киянин. Він надавав своїм "клієнтам" пакет підроблених документів, сере яких був лист, що нібито підтверджував навчання у закордонних вишах.

Його "послугами" скористалися майже два десятки чоловіків. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

СБУ задокументувала факт отримання авансу в розмірі 1,5 тисячі доларів. Шахрая затримали у Києві під час передачі документів. Під час обшуку у його помешканні виявили фальшиві документи, комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами.

Шахраю оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Фото: у Києві затримали шахрая, який допоміг вивезти за кордон 20 призовників (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, що СБУ викрила схему легалізації російських диверсантів в Україні.

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