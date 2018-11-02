СБУ задержала в Мелитополе торговца оружием

Фото: изъятое у злоумышленника (ssu.gov.ua)

По указанному факту открыто уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Мелитополе (Запорожская область) торговца оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что житель Мелитополя скупал оружие и боеприпасы для перепродажи, в частности, представителям криминальных кругов. На данный момент задокументированы факты реализации злоумышленником боевых гранат.

Мужчина оборудовал на СТО, где работал, подпольную "мастерскую" по переработке пневматического и травматического оружия в боевое. Его задержали на рабочем месте при попытке сбыта гранат.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в одном из сел Пустомытовского района Львовской области правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который угрожал взорвать частный дом, в котором находилась его жена и семья.

Также сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников межрегиональной преступной группировки, которая занималась незаконной продажей оружия.