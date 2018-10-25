СБУ задержала банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины

Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/SecurSerUkraine)

По данному факту открыто уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников межрегиональной преступной группировки, занимавшейся незаконной продажей оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Правоохранители установили, что участники межрегиональной преступной группировки, среди которых представители добровольных военизированных формирований, организовали незаконную продажу оружия в различных регионах Украины. Оружие продавали в том числе и представителям криминальных кругов.

В частности, было установлено, что злоумышленники незаконно продали два автомата, два пистолета с патронами к ним, три ручные гранаты РГД-5 и сто патронов.

Четырех злоумышленников задержали во Львове во время очередной попытки реализации автомата с патронами и пистолета.

Кроме того, в ходе обысков в трех областях Украины правоохранители изъяли арсенал оружия: десятки автоматов и пистолетов, взрывчатку, гранаты, патроны, запчасти и комплектующие к огнестрельному оружию.

По указанному факту открыто уголовное производство, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

"Проверяется информация относительно возможного использования указанных средств поражения для дестабилизации ситуации в стране путем организации диверсий", - говорится в сообщении.

Фото: изъятое у злоумышленников (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по информации полиции, в Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия.

Добавим, также сообщалось, что в Закарпатской области злоумышленники наладили канал передачи огнестрельного оружия и боеприпасов через экспресс-почту.