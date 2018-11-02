ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

СБУ затримала у Мелітополі торгівця зброєю

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 13:39
Фото: вилучене у зловмисника (ssu.gov.ua)
Фото: вилучене у зловмисника (ssu.gov.ua)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Мелітополі (Запорізька область) торгівця зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що мешканець Мелітополя скуповував зброю та боєприпаси для перепродажу, зокрема, представникам кримінальних кіл. Наразі задокументовано факти реалізації зловмисником бойових гранат. 

Чоловік обладнав на СТО, де працював, підпільну "майстерню" з переробки  пневматичної та травматичної зброї в бойову. Його затримали на робочому місці при спробі збуту гранат.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в одному із сіл Пустомитівського району Львівської області правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, що погрожував підірвати приватний будинок, в якому перебувала його дружина та родина.

Також повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, яке займалося незаконним продажем зброї. 

Посадовця "Черкаського військового лісництва" викрили на незаконній вирубці та реалізації лісу У Харківській області чиновницю ДФС затримали на хабарі у 100 тисяч гривень
Новини України Служба безпеки УкраїниМелітопольторговля оружием
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся