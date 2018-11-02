СБУ затримала у Мелітополі торгівця зброєю

Фото: вилучене у зловмисника (ssu.gov.ua)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Мелітополі (Запорізька область) торгівця зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що мешканець Мелітополя скуповував зброю та боєприпаси для перепродажу, зокрема, представникам кримінальних кіл. Наразі задокументовано факти реалізації зловмисником бойових гранат.

Чоловік обладнав на СТО, де працював, підпільну "майстерню" з переробки пневматичної та травматичної зброї в бойову. Його затримали на робочому місці при спробі збуту гранат.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в одному із сіл Пустомитівського району Львівської області правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, що погрожував підірвати приватний будинок, в якому перебувала його дружина та родина.

Також повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, яке займалося незаконним продажем зброї.