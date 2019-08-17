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СБУ задержала "криминального авторитета" за вымогательство

Новости » Общество    17.08.2019 - 22:13
СБУ задержала "криминального авторитета" за вымогательство
Фото: вещественные доказательства (ssu.gov.ua)

Злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Ивано-Франковской области "криминального авторитета" на систематическом вымогательстве крупных сумм денег у представителей коммерческих структур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, уроженец Калуша "выбивал" несуществующие долги с предпринимателей.

"Оперативники спецслужбы установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой, если ему не заплатят.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетиром от предпринимателя 70 тысяч американских долларов. Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленника на одной из центральных улиц Калуша при получении очередного "транша" в размере 10 тысяч долларов", - добавили в СБУ.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины). Готовится избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом. В ходе спецоперации были задержаны семь человек.

Кроме того, СБУ разоблачила механизм вымогательства денег с участников АТО якобы от имени руководителей подразделений СБУ. Житель Тернополя представлялся бойцам АТО руководителями различных подразделений Центрального аппарата и областных управлений СБУ. За денежное вознаграждение злоумышленник обещал содействие в выделении гарантированных государством социальных льгот в виде, в частности, земельных участков и квартир.

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