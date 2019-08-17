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СБУ затримала "кримінального авторитета" за вимагання

Новини » Суспільство    17.08.2019 - 22:13
СБУ затримала "кримінального авторитета" за вимагання
Фото: речові докази (ssu.gov.ua)

Зловмисник погрожував комерсантам насильством і фізичною розправою

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Івано-Франківській області "кримінального авторитета" на систематичному вимаганні великих сум грошей у представників комерційних структур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, уродженець Калуша "вибивав" неіснуючі борги з підприємців.

"Оперативники спецслужби встановили, що раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини, в тому числі контрабанду наркотиків та вимагання, уродженець Калуша штучно створював приводи для "вибивання" неіснуючих боргів з підприємців", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зловмисник погрожував комерсантам насильством і фізичною розправою, якщо йому не заплатять.

"Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетиром від підприємця 70 тисяч американських доларів. Під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника на одній з центральних вулиць Калуша при отриманні чергового "траншу" у розмірі 10 тисяч доларів", - додали в СБУ.

Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні злочину за статтею про вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України). Готується обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура України і Служба безпеки України провели спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном. В ході спецоперації було затримано сім осіб.

Крім того, СБУ викрила механізм вимагання грошей з учасників АТО нібито від імені керівників підрозділів СБУ. Житель Тернополя представлявся бійцям АТО керівниками різних підрозділів Центрального апарату та обласних управлінь СБУ. За грошову винагороду зловмисник пообіцяв сприяння у виділенні гарантованих державою соціальних пільг у вигляді, зокрема, земельних ділянок та квартир.

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