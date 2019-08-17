ГПУ и СБУ задержали банду "черных" регистраторов

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

В ходе спецоперации были задержаны семь человек

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального прокурора Юрия Луценко в Facebook.

По его словам, в ходе спецоперации были задержаны семь человек.

"Система" черных "регистраторов - одно из 5 крупнейших источников коррупции в Украине. Говорю об этом на всех уровнях уже 2,5 года. Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн ", - отметил Луценко.

В целом в результате спецоперации 7 человек, среди которых 3 организатора и 4 исполнителя, были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции города Киева.

"Изъятые документы позволяют в дальнейшем обработать и роль судей в принятии нужных рейдерам решений", - отметил генпрокурор.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных сделках с недвижимым имуществом граждан. В преступную группу входило семь человек, в том числе частный нотариус, государственные регистраторы коммунальных учреждений и представители криминальных кругов.

Кроме того, СБУ разоблачила механизм вымогательства денег с участников АТО якобы от имени руководителей подразделений СБУ. Житель Тернополя представлялся бойцам АТО руководителями различных подразделений Центрального аппарата и областных управлений СБУ. За денежное вознаграждение злоумышленник обещал содействие в выделении гарантированных государством социальных льгот в виде, в частности, земельных участков и квартир.