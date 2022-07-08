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СБУ задержала корректировщика авиаудара по мосту в Запорожской области

Фото: СБУ задержала корректировщика авиаудара по мосту в Запорожской области (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности задержала вражеского корректировщика. По его наводке оккупанты нанесли авиаудар по мосту в Запорожской области и ударили из артиллерии по позициям ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

"Служба безопасности задержала уроженца Запорожской области, который был завербован ФСБ через закрытую пророссийскую группу в одном из популярных мессенджеров", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчина был игроманом и имел большие долги, поэтому с легкостью согласился "подзаработать".

Так, российские спецслужбы интересовались у него данными по позициям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также размещения объектов критической инфраструктуры и военных частей.

"Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с "заказчиком": после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области, он лично проверял точность попадания и передавал куратору координаты для повторного удара", - рассказывают в СБУ.

Кроме того, предатель передал врагу данные о размещении передовых позиций ВСУ в Днепропетровской области, куда оккупанты нанесли массированные артиллерийские удары.

"ФСБ хотела усилить вербовку агента во время передачи денег. Поэтому было назначено встречу на временно оккупированной территории Херсонской области. За свои "услуги" предатель рассчитывал получить 20 тысяч гривен", - выяснили в СБУ.

Впрочем, спецназовцы СБУ задержали агента при попытке перебраться на оккупированную территории Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УК. По решению суда он взят под стражу.

Фото: СБУ задержала корректировщика авиаудара по мосту в Запорожской области (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ в Днепропетровской области задержала российского агента, который разведывал позиции украинской системы противовоздушной обороны на юге и востоке страны.

Ранее мы писали, что правоохранители предотвратили утечку информации об обороне Киева. Силовики ликвидировали российского агента, который собирал данные в столице.

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