"Служба безпеки затримала уродженця Запорізької області, який був завербований ФСБ через закриту проросійську групу в одному з популярних месенджерів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, чоловік був ігроманом і мав великі борги, тому з легкістю погодився "підзаробити".

Так, російські спецслужби цікавилися в нього даними щодо позицій ЗСУ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також розташування там об’єктів критичної інфраструктури та військових частин.

"Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із "замовником": після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання і передавав куратору координати для повторного удару", - розповідають в СБУ.

Крім того, зрадник передав ворогу дані про розміщення передових позицій ЗСУ в Дніпропетровській області, куди окупанти завдали масовані артилерійські удари.

"ФСБ хотіла посилити вербування агента під час передачі грошей. Тому було призначено зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області. За свої "послуги" зрадник розраховував отримати 20 тисяч гривень", - з'ясували в СБУ.

Втім, спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на окуповану території України.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 (державна зрада) ККУ. За рішенням суду його взято під варту.

Фото: СБУ затримала коригувальника авіаудару по мосту в Запорізькій області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ в Дніпропетровській області затримала російського агента, який розвідував позиції української системи протиповітряної оборони на півдні і сході країни.

Раніше ми писали, що правоохоронці запобігли витоку інформації про оборону Києва. Силовики ліквідували російського агента, який збирав дані в столиці.

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