СБУ задержала киллеров, нанятых для убийства Резникова и Буданова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ .

Сообщается, что спецслужба предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства, а также общественных деятелей Украины.

В ходе многоэтапной операции была обезврежена диверсионно-разведывательная группа российского ГРУ. Ее участники занимались подготовкой к физической ликвидации Резникова, Буданова и одного из известных украинских активистов.

"За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Что известно о ДРГ

Группа была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки Российской Федерации. В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который в рядах так называемой "ЛНР" ранее активно участвовал в боях против украинских сил.

По заданию координатора из Москвы он, используя свои связи в криминальных кругах, подыскивал киллера для заказных убийств. На его предложение ответил житель Киева, который за 3 500 долларов согласился ликвидировать украинского военного, который был причастен к якобы расправе над российскими пленными.

"Это убийство должно было стать "тестовым испытанием" перед выполнением основных задач врага", - говорится в сообщении.

Задержание киллеров

Для покушения на руководство оборонных ведомств "связной" решил лично прибыть на подконтрольную Украине территорию. Здесь он вместе с сообщником должен был разработать план ликвидации и подать его на утверждение в Москву.

Мужчина пытался замаскировать маршруты перемещения, поэтому заехал в Украину через территорию Беларуси. СБУ задокументировала его въезд в Волынскую область через КПП "Доманово" и встречу с сообщником.

"Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленников в Ковеле. В ходе обыска у "связного" выявлены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина России", - говорится в сообщении.

Обоим сообщили о подозрении в государственной измене и умышленном убийстве. Решается вопрос об избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам - пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти. И этим в очередной раз доказывает всему миру, что Россия - это государство-террорист, не соблюдающее никаких цивилизованных правил", - отметил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Также сообщается, что продолжаются меры по установлению координаторов, которые находятся в России.