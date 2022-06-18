Зеленского с начала войны пять раз пытались убить, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, было совершено пять попыток убить президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The Globe and Mail .

По его словам, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

При этом Данилов не раскрыл подробностей покушений.