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Зеленского с начала войны пять раз пытались убить, - Данилов

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Киев, Суббота 18 июня 2022 17:36
Зеленского с начала войны пять раз пытались убить, - Данилов Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, было совершено пять попыток убить президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The Globe and Mail.

По его словам, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

При этом Данилов не раскрыл подробностей покушений.

Как сообщалось, буквально недавно полицейские предотвратили теракт, который затевался против руководства страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предупреждали о возможной гибели. Иностранные лидеры предлагали ему уехать из страны.

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