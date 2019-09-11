СБУ задержала иностранца, причастного к деятельности Исламского государства

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали иностранца, причастного к деятельности "Исламского государства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что иностранец, который находился в международном розыске, прибыл в Украину для того чтобы уйти от ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

"В Киеве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы.



Сейчас в отношении задержанного судом применен временный арест сроком 40 суток до поступления запроса о его выдаче.



Прокуратура начала процедуру экстрадиционной проверки.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) провели совместную спецоперацию с задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных операциях с недвижимым имуществом.