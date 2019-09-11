ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ задержала иностранца, причастного к деятельности Исламского государства

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 16:56
СБУ задержала иностранца, причастного к деятельности Исламского государства
Иллюстративное фото (УНИАН)

Иностранец, который находился в международном розыске, прибыл в Украину для того чтобы спрятаться

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали иностранца, причастного к деятельности "Исламского государства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что иностранец, который находился в международном розыске, прибыл в Украину для того чтобы уйти от ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

"В Киеве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы.

Сейчас в отношении задержанного судом применен временный арест сроком 40 суток до поступления запроса о его выдаче.

Прокуратура начала процедуру экстрадиционной проверки.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) провели совместную спецоперацию с задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных операциях с недвижимым имуществом.

СБУ разоблачила схему отмывания средств в "Укргаздобыче" СБУ заблокировала в Киеве рейдерский захват на 25 млн долларов
Новости Украины Служба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь