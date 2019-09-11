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СБУ затримала іноземця, причетного до діяльності Ісламської держави

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 16:56
СБУ затримала іноземця, причетного до діяльності Ісламської держави
Ілюстративне фото (УНІАН)

Іноземець, який перебував у міжнародному розшуку, прибув в Україну для переховування

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали іноземця, причетного до діяльності "Ісламської держави". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що іноземець, який перебував у міжнародному розшуку, прибув в Україну для переховування від відповідальності через причетність до діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

"У Києві затримано громадянина однієї з країн Центральної Азії, який знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника на одній з вулиць столиці.

Наразі до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб до надходження запиту про його видачу.

Прокуратура розпочала процедуру екстрадиційної перевірки.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) і Служба безпеки України (СБУ) провели спільну спецоперацію з затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яка спеціалізувалася на незаконних операціях з нерухомим майном.

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