СБУ задержала группу рэкетиров: часть из них - члены добровольческого батальона

Служба безопасности Украины задержала преступную группировку, которая занималась вымогательством денег в Киевской и Черниговской областях. Часть группировки - члены одного из добровольческих батальонов.

В ходе синхронных операций сразу в нескольких областях Украины были задержаны семеро мужчин. Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов.

По предварительным данным следствия, участники преступной группировки имели коррупционные связи в правоохранительных органах. Это давало им доступ к материалам уголовных производств, а также конфиденциальную информацию в отношении фигурантов этих производств, которые затем становились "жертвами" преступников. На основе полученной информации, злоумышленники, применяя психологическое давление, угрожая насилием и физической расправой, вымогали деньги у граждан.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 35 тысяч долларов у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления. Для получения указанной суммы злоумышленники похитили одного из потерпевших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8 тысяч долларов.

В ходе проведения более 10 обысков у злоумышленников обнаружено:

огнестрельное и холодное оружие,

боеприпасы,

средства специальной связи,

денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 127; ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.