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СБУ задержала группу рэкетиров: часть из них - члены добровольческого батальона

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 12:44
СБУ задержала группу рэкетиров: часть из них - члены добровольческого батальона Фото: СБУ задержала группу рэкетиров (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины задержала преступную группировку, которая занималась вымогательством денег в Киевской и Черниговской областях. Часть группировки - члены одного из добровольческих батальонов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе синхронных операций сразу в нескольких областях Украины были задержаны семеро мужчин. Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов.

По предварительным данным следствия, участники преступной группировки имели коррупционные связи в правоохранительных органах. Это давало им доступ к материалам уголовных производств, а также конфиденциальную информацию в отношении фигурантов этих производств, которые затем становились "жертвами" преступников. На основе полученной информации, злоумышленники, применяя психологическое давление, угрожая насилием и физической расправой, вымогали деньги у граждан.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 35 тысяч долларов у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления. Для получения указанной суммы злоумышленники похитили одного из потерпевших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8 тысяч долларов.

В ходе проведения более 10 обысков у злоумышленников обнаружено:

  • огнестрельное и холодное оружие,
  • боеприпасы,
  • средства специальной связи,
  • денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 127; ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. В ходе обысков изъято более 800 кг серебра в банковских слитках, в настоящее время проверяется информация о возможной поддержке фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

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