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СБУ затримала групу рекетирів: частина з них - члени добровольчого батальйону

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 12:44
СБУ затримала групу рекетирів: частина з них - члени добровольчого батальйону Фото: СБУ затримала групу рекетирів (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Служба безпеки України затримала злочинне угруповання, яке займалося вимаганням грошей у Київській та Чернігівській областях. Частина угруповання - члени одного з добровольчих батальйонів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

В ході синхронних операцій одразу в декількох областях України було затримано семеро чоловіків. Четверо із них - члени одного із добровольчих батальйонів.

За попередніми даними слідства, учасники злочинного угруповання мали корупційні зв’язки у правоохоронних органах. Це давало їм доступ до матеріалів кримінальних проваджень, а також конфіденційну інформацію стосовно фігурантів цих проваджень, які потім ставали "жертвами" злочинців. На основі отриманої інформації, зловмисники, застосовуючи психологічний тиск, погрожуючи насильством та фізичною розправою, вимагали гроші у громадян.

"Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання 35 тисяч доларів у двох мешканців Київської області, які підозрювались у вчиненні кримінального злочину. Для отримання зазначеної суми зловмисники викрали одного з потерпілих та завдали йому тяжких тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у Київській та Чернігівській областях. Це відбулося після одержання частини коштів від потерпілого у розмірі 8 тисяч доларів.

У ході проведення понад 10 обшуків у зловмисників виявлено:

  • вогнепальну та холодну зброю,
  • боєприпаси,
  • засоби спеціального зв’язку,
  • грошові кошти в іноземній валюті та інші докази протиправної діяльності.

Усім затриманим оголошено про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 127; ч. 3 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют. В ході обшуків вилучено понад 800 кг срібла в банківських злитках, наразі перевіряється інформація про можливу підтримку фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР".

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