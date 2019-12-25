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СБУ в Хмельницкой области разоблачила чиновника Минобороны на системной коррупции

Новости » Происшествия     25.12.2019 - 15:53
СБУ в Хмельницкой области разоблачила чиновника Минобороны на системной коррупции
Фото: задержание чиновника (ssu.gov.ua)

Он организовал схему получения "откатов"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника отдела средств Министерства обороны в Хмельницкой области за системную коррупцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, полковник организовал схему получения "откатов" во время выполнения договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком. Взамен он обещал не создавать препятствия, а также давал "гарантии" победы в тендерах на 2020 год.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником, через привлеченного посредника, 80 тысяч гривен неправомерной выгоды от директора фирмы-подрядчика", - говорится в сообщении.

Кроме этого, силовики разоблачили чиновника на вымогательстве другой взятки. От местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва за 40 тысяч гривен он пообещал призывнику "повлиять" на сотрудников одного из военкоматов области.

Чиновнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения и отстранения в должности. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее Госбюро расследований разоблачило руководство "Артемсоль" на взятке в 800 тысяч гривен. В коррупционной схеме также участвовали сотрудники СБУ.

Также РБК-Украина писало, что силовики заподозрили трех инспекторов Львовской таможни Государственной фискальной службы в злоупотреблении положением, что нанесло свыше 2 миллионов гривен ущерба государству.

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Новости Украины Служба безопасности Украиныкоррупциявзятка
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