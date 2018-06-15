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Интервью

СБУ задержала еще одного фигуранта покушения на убийство Бабченко

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 16:58
Фото: Богдан Тиводар (facebook.com_poltava.news)
Фото: Богдан Тиводар (facebook.com_poltava.news)

У СБУ есть достаточные основания подозревать "гражданина Т." в причастности к подготовке терактов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил заместитель главы Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает корреспондент РБК-Украина.

"Герман по указанию Пивоварника осуществил финансирование и логистику из РФ в Украину группы граждан Украины, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение для осуществления террористических актов. 13 июня текущего года СБУ задержала "гражданина Украины Т", который руководил группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине. По месту жительства в ходе проведения обыска изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. В настоящее время имеются достаточные основания обоснованно подозревать "гражданина Т." в причастности к подготовке террористических актов", - заявил Тиводар.

По его словам, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления касательно незаконного обращения с оружием и организации подготовки теракта.

Напомним, СБУ установила второго подозреваемого по делу о покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко. "Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", - сообщили в ведомстве.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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