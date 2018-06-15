СБУ установила второго подозреваемого по делу Бабченко

Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого
Служба безопасности Украины (СБУ) установила второго подозреваемого по делу о покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил заместитель главы Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает корреспондент РБК-Украина.
"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", - сообщил Тиводар.
По его словам, Герман и Пивоварник вступили в сговор с представителями российских спецслужб.
Тиводар отметил, что сейчас устанавливается местонахождение Пивоварника.
Напомним, СБУ обнародовала доказательства того, что заказ на убийство журналиста Аркадия Бабченко поступил из России.