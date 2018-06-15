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СБУ установила второго подозреваемого по делу Бабченко

НовостиПолитика    15.06.2018 - 16:45
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого

Служба безопасности Украины (СБУ) установила второго подозреваемого по делу о покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил заместитель главы Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает корреспондент РБК-Украина.

"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", - сообщил Тиводар.

По его словам, Герман и Пивоварник вступили в сговор с представителями российских спецслужб.

Тиводар отметил, что сейчас устанавливается местонахождение Пивоварника.

Напомним, СБУ обнародовала доказательства того, что заказ на убийство журналиста Аркадия Бабченко поступил из России.

Суд перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу Бабченко на 18 июня "Киллер" Бабченко рассказал детали спецоперации СБУ
Теги публикации: Служба безопасности Украины, подозреваемые, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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